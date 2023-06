A9 am Hermsdorfer Kreuz nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Saale-Holzland-Kreis. Bei einem Unfall auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz wurde ein Mensch verletzt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Bei einem Unfall am Hermsdorfer Kreuz auf der Autobahn 9 im Saale-Holzland-Kreis ist am Mittwochmorgen die Fahrerin eines Lkws verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken zwischen der A9 und der A4. Die Autobahn in Richtung Berlin musste für mehrere Stunden gesperrt werden, so die Polizei.

Die Lkw-Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale mit.