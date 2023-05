Achtjähriger bei Unfall verletzt – Fahrrad-Eigentümer gesucht – Verletzte bei Auseinandersetzung

Jena Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Zudem sucht die Polizei den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades. Diese und weitere Meldungen für Jena.

Frau von Lkw angefahren

Eine 71-Jährige hat sich am Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden sei. Die Frau, welche erblindet ist, war gerade mit ihrem Hund in der Wildenbruchstraße unterwegs, als, der Akustik nach, ein Lkw die Straße rückwärts befuhr. Der Fahrer habe sie übersehen und sei gegen sie gestoßen. Die 71-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Zeugenvernehmung äußerte die Frau, dass es sich bei dem Fahrer des Lkw, von der Stimme her, um einen deutschsprachigen jungen Mann handele, ohne hörbaren Dialekt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Jena nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 03641 - 810 oder per Email an die id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Angegriffen und beraubt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwei Männer im Alter von 29 und 21 Jahren sind bei einer Auseinandersetzung in Jena verletzt worden. Laut Angaben der Polizei hielt sich eine Gruppe im Bereich des Bahnhofs Paradies auf. Hier kam es zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe. Dies sei dann in einer körperlichen Auseinandersetzung gegipfelt. Zwei Täter haben dann mit Glasflaschen zugeschlagen, heißt es weiter. Zudem sei den Opfern eine schwarze Umhängetasche sowie einen Beutel entrissen worden. Dann flüchteten sie in Richtung Paradies. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, einer mit einem blauen Trainingsanzug und einer mit einer schwarzen Jogginghose. Eine Zeugenvernehmung war aufgrund der vorrangig medizinischen Behandlung nicht möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Gestohlenes E-Bike dank Ortung gefunden

Dank der Ortungsfunktion ist ein zuvor gestohlenes E-Bike gefunden worden. Laut Angaben der Polizei wurde der Diebstahl des Rades aus einem Keller in der Hainstraße am Mittwochmorgen gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort erfuhren die Beamten, dass das entwendete Bike eine Ortungsfunktion hat und im Bereich Weimar lokalisiert wurde. Im Zusammenwirken mit den Weimarer Kollegen wurde dann die Adresse aufgesucht. Hier konnten die Beamten auch eine Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße ausfindig machen, aus welcher das akustische Signal der Ortung kam. Eine richterlich bestätigte Wohnungsdurchsuchung brachte im Ergebnis dann das Bike zum Vorschein und zurück zum Eigentümer. Der 36-jährige Wohnungsinhaber muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Frau von Auto angefahren und verletzt

Ein 37-jähriger Autofahrer ist von einem Parkplatz im Leutragraben verbotswidrig nach links abgebogen. In diesem Moment übersah er eine die Straße querende Fußgängerin. Die 36-Jährige stürzte durch den Zusammenprall und wurde leicht verletzt.

Stromkabel gestohlen

Wie am Mittwochmittag bekannt wurde, waren Langfinger auf einem Baustellengelände am Max-Wien-Platz zugange. Der oder die Täter entwendeten von der Baustelle etwa 70 Meter Baustromkabel. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 3000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Achtjähriger bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen übersah am Mittwochnachmittag ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters einen 8-jährigen Radfahrer. Der Junge war den Angaben zufolge mit seinem Rad auf dem Radweg der Dammstraße in Richtung Jenzigweg unterwegs und und querte die Straße bei Grün. Der 26-Jährige kam mit seinem Transporter aus Richtung Wiesenstraße und wollte, ebenso bei Lichtzeichen grün, in die Dammstraße abbiegen. Hierbei habe er den Jungen übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte mit dem Rad und wurde leicht verletzt.

Eigentümer diese Fahrrades gesucht

Dieses Mountainbike "Canyon" wurde am 30. April 2023 in den frühen Morgenstunden in der August-Bebel-Straße in Jena auf einem Parkplatz sichergestellt. Jetzt sucht seinen Eigentümer.

Dieses Fahrrad wurde sichergestellt. Foto: Polizei Jena

Dieser kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

