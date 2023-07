Aggressive Frau greift Polizisten in Gera an – Verletzte bei mehreren Streitereien

Gera. Eine Frau hat Polizisten tätlich angegriffen und einen Rettungswagen beschädigt. Diese un weitere Meldungen der Polizei für Gera:

Rettungskräfte mussten am Samstagabend polizeiliche Unterstützung anfordern. Polizisten rückten daraufhin gegen 21.25 Uhr zum Zwötzener Anger aus. Dort versuchten die Sanitäter eine 36 Jahre alte, stark alkoholisierte und äußerst aggressive Frau aufgrund ihres Zustandes in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung zu bringen.

Doch auch als die Polizei eintraf, beruhigte sich die Frau nicht. Stattdessen griff sie die Polizisten an, beschädigte den Rettungswagen und beleidigte alle anwesenden Personen. Letzten Endes wurde die 36-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund ihres Verhaltens wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Junge Männer attackiert und verletzt

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf zwei junge Männer in Gera. Drei Unbekannte sollen den Angaben zufolge die 19 und 23 Jahre alten Männer Sonntagnacht gegen 0.40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Dornaer Straße angegriffen und mit Schlägen und Tritten verletzt haben.

Die Angreifer entfernten sich im Anschluss mit einem Fahrzeug. Beide Verletzten lehnten eine medizinische Versorgung ab. Im Rahmen der Ermittlungen (Bezugsnummer 0190412/2023) nimmt die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) Zeugenhinweise entgegen.

Streit eskaliert

Ein Streit zwischen vier Männern im Alter von 26 bis 38 Jahren eskalierte Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr in Gera. Laut Polizei trafen die vier Beteiligten, die sich untereinander kennen, in der Friedericistraße aufeinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung entwickelte sich eine Schlägerei, wobei auch eine Glasflasche als Angriffswerkzeug zum Einsatz kam. Alle vier Männer verletzten sich und mussten zum Teil medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Einbruch in Wohnung

Diebe verschafften sich in Gera in der Zeit von Freitag, circa 17 Uhr, bis Samstag, circa 15.30 Uhr, unberechtigt Zugang zu einer Wohnung in der Taubestraße und sorgten so für einen Polizeieinsatz. Demnach gelangten die Unbekannten offenbar über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen diverse elektronische Geräte, unter anderem einen Laptop und ein Tablet.

Die Wohnungsinhaber waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zum Geschehen (Bezugsnummer 0190365/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Feuerwehreinsatz im Park der Jugend

Aufgrund eines Feuers im Park der Jugend rückten Feuerwehr und Polizei Samstagnacht kurz vor 2 Uhr in die Heinrichstraße aus. Im Stamm einer hohlen Eiche wurde der Brand nach Polizeiangaben entdeckt. Die Flammen seien schnell gelöscht worden, so dass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.

Polizeieinsatz in Ronneburger Straße

Samstagmittag kam die Geraer Polizei in der Ronneburger Straße zum Einsatz. Dort hielt sich gegen 13.45 Uhr ein 38-jähriger Mann auf und zeigte dort kurzzeitig den sogenannten "Quenelle-Gruß", auch als umgekehrter Hitlergruß oder französischer Nazi.Gruß bezeichnet. Nach polizeilichen Maßnahmen konnte der 38-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

