Aggressiver Mann schlägt auf Autos und Fahrer ein - Polizeieinsatz vor Möbelgeschäft

Am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße Unterm Markt in Jena. Hier trat ein unbekannter junger Mann gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Anschließend ging der Täter auf einen Transporter los und beschädigte diesen. Der Fahrer wollte den Täter zur Rede stellen, kassierte daraufhin jedoch mehrere Schläge und wurde verletzt.

Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Zur Täterbeschreibung ist bekannt, dass es sich um einen ca. 20 bis 25-jährigen Mann handelt, welcher auffällig groß ist, eine auffällig schwarz glänzende Jacke trägt und schwarze kurze Haare hat.

Samstagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Polizei Jena durch den Sicherheitsdienst informiert, dass in einem Möbelgeschäft am Ende der Stadtrodaer Straße in Jena Lobeda der Einbruchsalarm ausgelöst hat. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz und umstellten das Gebäude. Es stellte sich heraus, dass der Täter nicht mehr vor Ort war. Die Zugangstür wurde gewaltsam geöffnet. Der Täter muss vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet sein. Die Höhe des Sachschadens und das Beutegut sind noch unbekannt.

Die Polizei Jena sucht dringend Zeugen zum Sachverhalt. Wer kann Angaben zu Personen machen, welche sich um diese Zeit in Tatortnähe aufgehalten haben?

Alkoholfahrten gestoppt

Einen Wert von 1,88 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 29-jährigen Fahrer eines Skoda Fabia, den die Polizei am Samstag gegen 2.30 Uhr in Ölknitz kontrollierte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige gefertigt. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher.

Am Freitag gegen 19.55 Uhr kontrollierte die Polizei in Weißenborn den Fahrer eines Skoda Roomster. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Der Fahrzeugschlüssel ist ebenfalls einbehalten worden, um so eine Weiterfahrt zu verhindern. Zudem fertigte die Polizei eine Anzeige gegen ihn.

