Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alkoholisierter Autofahrer in Erfurt auf Abwegen

Der Fahrer eines PKW Mercedes ist am Dienstagmittag von einer Nebenstraße (Am Roten Hof) abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer wurde dabei von einem Baum gestoppt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Ortschaften Hochheim und Bischleben bei Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen soll Alkohol eine Rolle gespielt haben. Über 1 Promille soll das Messgerät an der Unfallstelle angezeigt haben.

Bildergalerie: Alkoholisierter Autofahrer auf Abwegen Bildergalerie: Alkoholisierter Autofahrer auf Abwegen Circa ein Promille Alkohol im Blut haben einen Mercedes-Fahrer zwischen Hochheim und Bischleben am Dienstag in den Graben manövriert. Foto: Marcus Scheidel

Bildergalerie: Alkoholisierter Autofahrer auf Abwegen Circa ein Promille Alkohol im Blut haben einen Mercedes-Fahrer zwischen Hochheim und Bischleben am Dienstag in den Graben manövriert. Foto: Marcus Scheidel

Bildergalerie: Alkoholisierter Autofahrer auf Abwegen Circa ein Promille Alkohol im Blut haben einen Mercedes-Fahrer zwischen Hochheim und Bischleben am Dienstag in den Graben manövriert. Foto: Marcus Scheidel

Bildergalerie: Alkoholisierter Autofahrer auf Abwegen Circa ein Promille Alkohol im Blut haben einen Mercedes-Fahrer zwischen Hochheim und Bischleben am Dienstag in den Graben manövriert. Foto: Marcus Scheidel