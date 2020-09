Sonneberg. Die Polizei musste am Mittwochmorgen wegen einer Gruppe Alpakas in Sonneberg ausrücken.

Ausgebüxte Alpakas haben die Polizei in Sonneberg auf den Plan gerufen. Eine Passantin hatte am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Polizei alarmiert, weil mehrere Alpakas in der Steinacher Straße auf der Fahrbahn herumliefen.

Damit die Kamele den Verkehr nicht gefährdeten, passten mehrere Beamte auf die Tiere auf, bis deren Besitzer sie am Mittwoch abholte. Wie genau die Alpakas Reißaus nehmen konnten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

