Ein Linienbus kollidierte am Montagmorgen in der Waldenburger Straße in Ehrenhain mit einer Ampelanlage.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Verkehrsampel durch den Zusammenstoß stark verbogen. Am Bus entstand ein Schaden am rechten Außenspiegel. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

