Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr rückte Donnerstagabend in die Körnerstraße aus. Aus einer Wohnung im achten Stock drang starker Rauch. Ursache dafür war angebranntes Essen auf dem Herd, was die Wohnung völlig verqualmte.

Die Rettungskräfte fanden den 70-jährige Wohnungsinhaber schlafend in der Wohnung vor. Verletzt wurde er bei dieser Unachtsamkeit nicht, aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Hochwertige Geräte gestohlen

Elektrogeräte, wie einen Laptop, im Wert von 5000 Euro nahmen Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag aus einem Gebäude in der Erfurter Altstadt mit. Durch das Aufhebeln mehrerer Türen im Gebäude erzeugten die Unbekannten zudem einen enormen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Kripo ermittelt nun.

