Angler ist in der Nähe eines Pumpspeicherwerks in Südthüringen ums Leben gekommen. Die Polizei hatte unter anderem mit Tauchern nach ihm gesucht (Symbolfoto).

Goldisthal. Ein vermisster Angler ist tot in einem Pumpspeicherbecken in Südthüringen gefunden worden. Die Polizei hatte am Wochenende intensiv nach ihm gesucht.

Angler wird tot in Pumpspeicherbecken gefunden

Ein 78 Jahre alter Angler ist in der Nähe eines Pumpspeicherwerks in Südthüringen ums Leben gekommen. Der Mann wurde leblos am Sonntag in der Nähe von Goldisthal (Kreis Sonneberg) entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Ermittler gehen bislang von einem Unglücksfall aus.

Der Rentner wollte am Freitag angeln gehen und kam nicht mehr zurück. Angehörige meldeten ihn daraufhin als vermisst.

Die Polizei suchte den Mann unter anderem mit einem Hubschrauber und mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Auch Polizeitaucher und Personenspürhunde kamen zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die genauen Todesumstände des Mannes sind noch nicht bekannt.

