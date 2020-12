Eisenberg. Glück im Unglück hatte die Besatzung eines Notarztfahrzeuges in der Nacht auf Dienstag im Saale-Holzland-Kreis.

Unbekannte haben in der Nacht vom Montag auf Dienstag ein Notarzt-Einsatzfahrzeug von einer Brücke über der A9 mit einem großen Stein beworfen. Dieser traf das Fahrzeug, das sich in einem Rettungseinsatz befand, an der Frontscheibe.