Ammern. Der Mann konnte nur mit schwerer Technik befreit werden. Ein Rettungshubschrauber aus Göttingen war im Einsatz. Die Bundesstraße 247 war voll gesperrt.

Bei einem tragischen Unfall in Ammern im Unstrut-Hainich-Kreis wurde am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt. Gegen 13.45 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Auf einem Privatgelände direkt an der Ortsdurchfahrt fanden sie einen Quad-Fahrer vor, der unter seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Der Mann war lebensbedrohlich verletzt, konnte aber nicht sofort befreit werden, da sich das Quad im Tor der Grundstückseinfahrt verkeilt hatte.