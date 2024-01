Heldrungen. Ein Kleintransporter mit zu viel Ladung ist der Autobahnpolizei auf der A71 im Kyffhäuserkreis aufgefallen.

Die Autobahnpolizei hat Dienstagabend auf der A71 bei Heldrungen einen überladenen Kleintransporter vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, überprüften die Polizisten die Ladepapiere und stellten eine erhebliche Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse fest.

Das Fahrzeug wog 5660 Kilogramm, was einer Überschreitung um 61,71 Prozent entspricht. Der 46-jährige Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro zahlen. Zudem wurde das Fahrzeug bis zur Entladung technisch an der Weiterfahrt gehindert, bis es wieder verkehrssicher ist.

Der Kleintransporter war um 61,71 Prozent überladen. © Autobahnpolizei | Autobahnpolizei

red