Bei einem Unfall am Freitagnachmittag zwischen Keula (Kyffhäuserkreis) und Menteroda sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 71-jähriger Autofahrer war auf der Landstraße in Fahrtrichtung Menteroda unterwegs, als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kollidierte er mit dem BMW eines 50-jährigen Autofahrers.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 71-Jährige schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde der BMW-Fahrer.

Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Neben drei Rettungswagen war die Feuerwehr Menteroda und Holzthaleben im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu leichten Behinderungen.

