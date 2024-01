Die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rottleben und Bendeleben im Kyffhäuserkreis ausgangs einer Rechtskurve ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Ford Fahrer geriet laut Polizei aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und überschlug sich in der weiteren Folge mehrfach mit seinem PKW. Anschließend konnte sich der Fahranfänger selbstständig noch aus dem Autowrack befreien und wurde schwerverletzt, aber bei Bewusstsein, im gegenüberliegenden Straßengraben aufgefunden.

Die Sanitäter des herbeigerufenen Krankenwagens stellten bei der Erstversorgung Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der Notarzt führte daraufhin eine Blutentnahme durch, die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit auf. Der Patient ging mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Nordhausen. Hier wurde auch sein Führerschein sichergestellt.

Feuerwehr sucht mit Drohne nach möglichen Beifahrern

Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Verkehrsunfallaufnahme erstreckte sich über mehrere Stunden, sodass die Straße für drei Stunden bis etwa 4 Uhr voll gesperrt war. Die Kameraden der Feuerwehr, welche vor Ort im Einsatz waren, sicherten die Unfallstelle und suchten mittels Drohnentechnik die umliegenden Felder mit ab, um den Verbleib eines möglichen verletzten Mitfahrers ausschließen zu können. Denn der schwer verletzte Fahrer konnte den Beamten vor Ort nicht zweifelsfrei mitteilen, ob sich noch eine weitere Person im Fahrzeug befunden hatte.

Fußballer sorgt für Randale in Restaurant und uriniert auf Treppe

Am Freitagabend kehrte der Fußballverein TUS Ziegelroda in das griechische Restaurant Athos in Bottendorf ein. Nach Speis und Trank wollte ein junger Mann der Gemeinschaft trotz Aufforderung das Lokal nicht verlassen. Stattdessen zerstörte der Alkoholisierte laut Polizei verschiedene Einrichtungsgegenstände im Wert von etwa 500 Euro und urinierte auf die Außentreppe. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf und die Personalien des Täters festgestellt werden konnten, verließ er mit zwei weiteren Personen den Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Aussagen zum bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Tel. 03466/3610 entgegen.

Mehrere Betrugsversuche per Telefon

Am Freitag meldeten sich gehäuft ein oder mehrere Täter telefonisch im Stadtgebiet von Sondershausen bei verschiedenen Bewohnern in der Ferdinand-Schlufter-Straße, Güntherstraße, August-Bebel-Straße und Bruno-Schönlak-Straße. Bei jedem der Anrufe wurden laut Polizei unterschiedliche Aussagen und Ansprachen genutzt, aber letztendlich ähnelten sich die Anrufinhalte. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus, nannte teilweise die Dienststelle in Sondershausen und erklärte, zu einer Einbruchsserie, zu möglichen Kontobewegungen beim Angerufenen oder Einbruchslisten, auf denen der Angerufene selbst steht, zu ermitteln. Glücklicherweise reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten die Telefonate. Die Polizei hat insgesamt neun Anzeigen aufgenommen. Die Beamten weisen erneut darauf hin, dass die Polizei nicht am Telefon nach Wertsachen, Geldreserven oder Kontodaten fragt oder gar verlangt, diese an die Polizei auszuhändigen.

Bei Unsicherheiten sollten Betroffene den Anruf beenden und selbst die Polizeidienststelle in Sondershausen unter der Nummer 0361-574365100 anrufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red