Weimar. Am Wochenende hatte es die Polizei in Weimar und im Weimarer Land mit Sachbeschädigung und einer Drogenfahrt zu tun.

Am Sonntagabend bemerkte die Polizei einen 29-jährigen Autofahrer, der in der Weimarer Innenstadt „driftete“ und kontrollierte ihn. Ein Drogenvortest schlug laut Polizei positiv auf Cannabis an. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Auto fährt gegen Fahrradständer

Am späten Sonntagabend kollidierte ein 49-Jähriger mit seinem Daimler-Benz in der Frauentorstraße in Weimar beim Ausparken mit einem Fahrradständer. Sowohl am Fahrradständer als auch am Fahrzeug entstand laut Polizei leichter Sachschaden.

Mit manipuliertem Pedelec unterwegs

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, bemerkte in der Ettersburger Straße in Weimar einen 31-Jährigen mit einem Pedelec, das schneller als 25 km/h fuhr. Somit hätte es eine Pflichtversicherung und einen Führerschein gebraucht. Beides konnte der Mann laut Polizei nicht vorweisen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und das manipulierte Pedelec sichergestellt.

Fensterscheiben von Rathaus eingeschlagen

Am Wochenende wurden zwei Fensterscheiben des Rathauses in Bad Sulza eingeworfen. Laut Polizei bemerkte ein Passant Sonntagnachmittag ein Loch in einer Fensterscheibe der Stadtverwaltung und Risse in einer weiteren Scheibe und informierte die Polizei. Der Hammer mit welchem die Scheiben eingeschlagen wurden, lies der bisher noch unbekannte Täter am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise zum Täter bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

