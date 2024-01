Mühlhausen. Bei einem Unfall in Mühlhausen wurde am Montag eine 18-Jährige schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Mühlhausen wurde am Montag eine Jugendliche schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei die 18-Jährige mit ihrem Roller in der Friedrich-Naumann-Straße gefahren und habe beim Abbiegen wegen der Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Die 18-Jährige sürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

