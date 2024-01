Sondershausen. Erneut hat es im Sondershäuser Schlosspark gebrannt. Unbekannte haben am alten Parkhäuschen gezündelt.

Erneut hat es am Donnerstag im Sondershäuser Schlosspark gebrannt. Unbekannte haben am alten Parkhäuschen gezündelt. Die Polizei entdeckte um 11.15 Uhr an der Rückseite das leerstehenden Gebäudes das verkohlte zugenageltes Fenster. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte einen noch glimmenden Balken.