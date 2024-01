Sonderhausen. Die Feuerwehr Sondershausen-Mitte musste am Donnerstagmittag zu einem Brandeinsatz im Schlosspark ausrücken. Unbekannte haben am Parkhäuschen gezündelt.

Um 11.15 Uhr entdeckte eine Polizeistreife die verkohlte Wand an der Rückseite des Parkhäuschens und alarmierte die Feuerwehr. Zudem glimmte noch ein Balken. Nach dem am Mittwoch eine 200 Jahre alte Eiche im Loh gebrannt hatte, waren die Polizisten auf Kontrollfahrt im Park unterwegs. Auch im Herbst vergangenen Jahres hatten Unbekannte denselben Baum im Schlosspark angezündet.

Mit zwei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Sondershausen-Mitte an und löschte die glimmenden Balken. Schlossverwalter Manuel Mucha zeigte sich entsetzt über die erneute Brandstiftung, aber vielmehr, dass der oder die unbekannten Täter nun auch an einem Gebäude gezündelt haben. Dies steht zwar leer. Aber die Frage liege nahe, was als nächstes ins Visier des Täters oder der Täter gerät.

Das historische Gebäude in Sondershausens barocker Parkanlage muss nun schnell gesichert werden, um noch mehr Schaden abzuwenden. Ein Zimmermann muss sich den Schaden ansehen.

