Weimar. In Weimar schaukelte sich ein Streit über ein Kellerabteil hoch und zwei Männer versuchten am Mittwochmorgen große Beute zu machen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar:

Streit um Kellerabteil eskaliert

Weil einer der beiden das Kellerabteil eines ehemaligen Nachbarn nutzte, gerieten zwei Männer in Weimar-Nord in Streit. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, benutzte ein 30-Jähriger das Kellerabteil des ausgezogenen 38-Jährigen. Letzterer wurde allerdings durch den Vermieter aufgefordert, sein Abteil zu räumen, was er bereits zum Auszug getan hatte. Der Streit über die widerrechtliche Nutzung schaukelte sich über Beleidigungen derart hoch, dass die beiden Männer sich schubsten und Schürfwunden davon trugen. Die Polizei konnte schließlich die Streithähne trennen und mehrere Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung aufnehmen.

82-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Ein 82 Jahre alter Lada-Fahrer hat sich am Dienstagvormittag mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Oettern und Mellingen überschlagen. Laut Meldung der Polizei war der Mann zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte einige Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich dabei. Glücklicherweise wurde der 82-Jährige und seine 78 Jahre alte Beifahrerin nur leicht verletzt. Sie kamen sicherheitshalber zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

In den frühen Mittwochmorgenstunden beobachtete ein Zeuge in der Rießnerstraße zwei Personen, die sich mit Taschenlampen über das Gelände einer Automietfirma bewegten. Er informierte die Polizei und die konnte tatsächlich eine Person vor und eine Person im Firmengebäude feststellen und festnehmen. Laut Angaben der Beamten hatten die mutmaßlichen Täter sich über einen aufgehebelten Seiteneingang Zutritt verschafft. Bei den 41 und 52 Jahre alten Männern fanden die Beamten über 10.000 Euro Bargeld in einem Rucksack, das nach ersten Ermittlungen aus den aufgebrochenen Spielautomaten stammen dürfte.

red