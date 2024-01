Wartburgregion. Ein Baum fällt auf ein Auto und Einbrecher stehlen aus einem Feuerwehrhaus: Das sind die Polizeimeldungen aus der Wartburgregion.

Knall und beißender Geruch führen zur Zimmerevakuierung

Weil ein Gast eines Hotels in Bad Liebenstein einen Knall und kurz darauf beißenden Geruch wahrnahm, wurden Dienstagabend sein Zimmer sowie die vier Nachbarzimmer geräumt. Angestellte alarmierten die Feuerwehr und als diese mit 27 Kameraden und sechs Fahrzeugen eintraf, war der Gestank schon von weitem zu riechen.

Laut Polizeimitteilung stellte sich heraus, dass das Kühlaggregat der Minibar im Zimmer des Hotels geplatzt war. Die Feuerwehr entsorgte den Minikühlschrank, lüftete das Zimmer und alle Gäste konnten ins Hotel zurückkehren.

Einbruch und Diebstahl in Feuerwehrhaus

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in ein Feuerwehrgerätehaus in der Straße Im Forst in Gerstungen einzudringen. Der Einbruch misslang, allerdings gelangten die Täter in ein Feuerwehrvereinsheim und entwendeten dort Bargeld in dreistelliger Höhe. Laut Polizei wurde der Diebstahl Dienstagmorgen gegen 6.55 Uhr bekannt. Sie bittet nun Zeugen um Hinweise zur Tat unter Telefon: 03691/261124 und mit Angabe der Bezugsnummer: 0020104/2024.

Kettenkollision von Autos in Eisenach

Mit einem geparkten Pkw stieß ein 43-Jähriger Autofahrer zusammen, als dieser am Dienstagabend auf der Weimarischen Straße in Richtung Eisenacher Altstadt fuhr. Das geparkte Auto wurde durch die Kollision auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben. Das Auto des 43-Jährigen sowie ein weiterer Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Ohne Versicherung auf dem E-Scooter unterwegs

Dass ein E-Scooter nicht versichert war, merkten Dienstagnachmittag Polizeibeamte bei einer Inspektion in der Wilprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Laut Information der Polizei untersagten sie dem 34-jährigen Fahrer deshalb die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige.

red