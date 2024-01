Arnstadt . Ein anonymes Drohschreiben hat einen Polizeieinsatz in einer Schule in Arnstadt ausgelöst. Bisherige Ermittlungen führten zu einem Schüler.

In Arnstadt ist an einer Regelschule ein anonymes Drohschreiben eingegangen. Ermittlungen führten zu einem Schüler, der die betroffene Schule besucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In dem Schreiben sei eine Amoktat angedroht worden. Es war bereits am Mittwochmorgen per Mail an die Schule verschickt worden, wie es weiter hieß. Daraufhin ermittelte die Polizei. Eine tatsächliche Gefahrenlage habe nicht vorgelegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.