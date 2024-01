Greußen. Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der B4 im Kyffhäuserkreis kommt es fast zu einem Unfall. Danach kommt es noch zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Am Mittwoch kam es im Kyffhäiserkreis wegen eines riskanten Überholmanövers auf der Bundesstraße 4 zwischen Greußen und Oberspier am Ende zu einer handfesten Auseinandersetzung. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, konnte bei dem Überholvorgang eine Kollision nach Angaben eines Beteiligten nur durch eine Notbremsung verhindert werden.

Kurze Zeit darauf stellte ein Autofahrer den anderen dann zur Rede. Hierbei schlug einer der Männer unvermittelt auf den anderen ein, nahm noch einen metallischen Gegenstand zu Hilfe und verletzte den Geschädigten an Kopf und Oberkörper. Die Polizei leitete unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ein.

Zu dem Vorfall sucht die Polizeiinspektion Kyffhäuser jetzt Zeugen. Wer das Überholmanöver beobachtet oder Angaben zur tätlichen Auseinandersetzung machen könne, werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365100 zu melden.

red