Apolda. Die Polizei sucht zwei mutmaßlich Einbrecher, die im Herbst 2023 versucht haben, gewaltsam in eine Tankstelle in Apolda einzudringen.

Bereits im vergangenen Herbst, am Sonntag, 29. Oktober, gegen 0.47 Uhr haben Unbekannte versucht, in die Tankstelle in der Erfurter Straße in Apolda einzubrechen. Laut Polizeimeldung hatten die beiden mutmaßlichen Täter die Tankstelle zu Fuß erreicht und zunächst versucht, mit Tritten ins Innere zu gelangen. Als dies misslang, habe er zu einer etwa drei Kilogramm schweren Gasflasche gegriffen und damit die Tür der Tankstelle malträtiert.

Als auch das nicht zum gewünschten Erfolg führte, habe der Unbekannte Mann es mit einem Fahrradständer versucht. Der zweite Tatverdächtige habe in der Zeit Wache gestanden und vor vorbeifahrenden Autos gewarnt. Erfolglos hätten sich die beiden schließlich zu Fuß vom Tatort entfernt.

Nun liege die richterliche Erlaubnis zur Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera vor. Zeugen, dieHinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda unter der unter 3644/541 0 oder per Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de zu melden.

red