Weimar. Die Polizei hat bei Weimar zwei Männer verhaftet, die im Verdacht stehen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Einer der beiden versuchte noch, vor den Beamten zu entkommen.

Zwei Männer sind am vergangenen Wochenende in Weimar Legefeld verhaftet worden, nachdem die Polizei in ihrem Auto etwa drei Kilogramm Cannabis gefunden hatte. Laut Meldung der Polizei kontrollierten nach zuvor gelaufenen Ermittlungen Beamte der Polizei Weimar, der Kriminalpolizei und der Landespolizeiinspektion Jena das Auto der 38 und 36 Jahre alten Männer.

Das Cannabis und andere Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 36-Jährige habe noch versucht, sich der Polizeikontrolle zu entziehen und sei wenig später im Stadtgebiet Weimar in seinem Auto gestoppt und ebenfalls festgenommen worden. Der 38-Jährige habe zudem vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert, sodass bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Beide seien zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten und hätten einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Sie müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

