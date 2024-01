Seebach. Ein Geldautomat an einem Einkaufsmarkt ist in der Nacht gesprengt worden. Das ist derzeit bekannt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.45 Uhr einen Geldautomaten an einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Seebach (Wartburgkreis) auf bisher ungeklärte Weise gesprengt.

Wie die Polizei mitteilt, flüchteten der oder die Täter vermutlich mit einem schwarzen Kombi in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens ist derzeit unklar. Es sei noch nicht bekannt, ob Geld entwendet wurde.

Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0027381/2024 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red