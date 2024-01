Weimar. Kinder haben in Weimar in einem Waldstück eine Granate gefunden. Außerdem hat ein verwirrter Mann mehrere Tausend Euro an drei Autos hinterlassen. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Bereits am vergangenen Wochenende haben Kinder in einem Waldgebiet hinter der Friedrich- Nietzsche-Straße in Weimar eine Granate gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete die Mutter der Kinder den Vorfall am Dienstag und führte anschließend die Polizisten zum Fundort. Da es sich tatsächlich um eine Mörsergranate handelte, wurde der städtische Ordnungsdienst informiert, der sich der Sache annahm.

Psychisch auffälliger Mann beschädigt Autos

Ein 28-Jähriger hat in Weimar drei Fahrzeuge demoliert und dabei einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Laut Polizei war am Dienstagmittag zunächst im Bereich der Döbereinerstraße ein wild umher schreiender Mann gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 28-Jährige zwar psychisch auffällig verhielt, jedoch strafrechtlich nichts vorgefallen war, sodass lediglich seine Personalien aufgenommen wurden.

Keine halbe Stunde später wurde der Mann jedoch erneut gemeldet, diesmal hatte er gegen Autos getreten. Er wurde durch Polizisten gestellt. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin angeschlagen hatte und sich der 28-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er per Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Frau steigt in fremdes Auto und lässt sich beim Ausparken herausfallen

Ein vermeintlicher Unfall entpuppte sich in Weimar ebenfalls als psychischer Vorfall. Nach Angaben der Polizei am Dienstagabend ein Zusammenstoß eines Pkw und einer Fußgängerin gemeldet worden, bei dem die Frau verletzt worden sein soll. Am angeblichen Unfallort stellte sich die Situation jedoch anders dar.

Demnach war eine psychisch auffällige Frau einfach auf einen in der Ernst-Busse-Straße ausparkenden Pkw zugegangen, hatte sich auf die Rücksitzbank gesetzt und sagte, der Fahrer solle sie zur Polizei fahren. Noch während des Ausparkmanövers öffnete die 28-Jährige erneut die Autotür und ließ sich aus dem Fahrzeug fallen. Dadurch habe sie Verletzungen im Bauchbereich erlitten. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

