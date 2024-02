Weimar. Ein Mann, der sich auf dem Theaterplatz erleichtern wollte, hat die Polizei in Weimar beschäftigt. Das sind die weiteren Meldungen.

Ein Mann hat Donnerstagnachmittag auf dem Weimarer Theaterplatz zuerst getanzt und dann seine Hose heruntergelassen, um sich zu erleichtern. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, handelte er sich damit nicht die erste Anzeige ein.

Passanten hatten die Polizei informiert. Der 22-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und wurde des Platzes verwiesen.

BMW kommt von der Straße ab

Der Fahrer eines BMW ist Donnerstagabend kurz nach dem Bahnübergang Legefeld von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige zu schnell unterwegs. Das Heck des Autos brach aus und der Fahrer verlor die Kontrolle.

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Während an dem Wagen erheblicher Sachschaden entstand, hatte der Weimarer Glück: Er kam mit dem Schrecken davon.

Turnschuhe gestohlen

Ein Mann hat Donnerstagnachmittag im Atrium in Weimar ein Paar Turnschuhe gestohlen. Er wurde erwischt, die Polizei informiert.

Radfahrerin bei Sturz am Kopf verletzt

Vermutlich an der Bordsteinkante zwischen der Weimarer Geleit- und Wielandstraße ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 49-jährige Frau. Sie zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu, die vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.