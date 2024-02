Reinsdorf. Die Frau musste nach dem Unfall auf der Landstraße 3086 ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihr fiel deutlich aus.

Unter Alkoholeinfluss hat eine Autofahrerin am Montagabend bei Reinsdorf einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 69-Jährige in einem Auto kurz nach 18 Uhr auf der Landstraße 3086 aus Richtung Reinsdorf in Richtung Artern unterwegs. Dabei kam die Frau mit dem Fahrzeug nach dem Bahnübergang von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und stieß anschließend frontal gegen einen Baum.

Die Fahrerin musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme bei ihr erfolgter Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von knapp mehr als 2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red