Weimar. Im großen Stil haben Unbekannte bei einem Motorradhändler in Weimar zugeschlagen. Das ist bisher bekannt:

Insgesamt 14 Crossmotorräder im Gesamtwert in sechsstelliger Höhe haben Unbekannte vom Firmengelände eines Motorradhändlers in Weimar gestohlen. Nach Angaben der Polizei waren die Diebe am vergangenen Sonntag zwischen 0.40 Uhr und 3 Uhr in das Verkaufsobjekt in Lützendorf eingedrungen. Dort entwendeten die vermutlich zu viert agierenden Täter die Motorräder, die zum Teil im Besitz des Händlers, aber auch in Privatbesitz und über die Wintermonate untergestellt gewesen waren.

Anschließend entkamen die Unbekannten unerkannt. Aufgrund der für solch einen Diebstahl nötigen Logistik wird vermutet, dass zum Abtransport ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de unter Nennung des Aktenzeichens 37962/2024 entgegengenommen.

