Bad Langensalza. Unbekannte sind im Unstrut-Hainich-Kreis in eine Gaststätte eingebrochen und haben dort einen Zigarettenautomaten geplündert. Anschließend versuchten sie, ihre Spuren zu verwischen.

In der Kurpromenade in Bad Langensalza haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in einer Gaststätte geplündert. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher dazu vermutlich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude ein. Anschließend hebelten sie den Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Tabakwaren sowie eine unbekannte Summe Bargeld.

Danach versuchten die Diebe vermutlich das Gebäude zu fluten, um Spuren zu vernichten. Dennoch seien umfangreich Hinweise zu den Tätern gesichert worden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

