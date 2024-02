Ilmenau/Bösleben-Wüllersleben. Ein Mann hat in einem Supermarkt für Ärger gesorgt und drei Polizisten verletzt. Außerdem ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis:

Ein 43-Jähriger hat am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Ilmenau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Den Angaben zufolge hatte sich der Mann zunächst verbal aggressiv gegenüber mehreren Kunden sowie der Belegschaft verhalten und zudem Einrichtungsgegenstände beschädigt. Anschließend geriet er in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Kunden.

Auch den Polizisten gegenüber verhielt sich der 43-Jährige aggressiv und leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Der Mann sei in ein Fachkrankenhaus gebracht worden. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr in Bösleben einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße gesprengt. Ob Bargeld oder Zigarettenschachteln entwendet wurden, ist laut Polizei noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0044336/2024 entgegengenommen.

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L2149 bei Plaue ist am Montagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war 56-Jährige aus Richtung Liebenstein in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Hyundai überschlug sich und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Die Landstraße wurde für die Zeit der Bergung des Hyundai voll gesperrt.

