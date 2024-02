Kaltensundheim. Ein maskierter Mann hat in Südthüringen eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt. Die Kassiererin erlitt einen Schock. So wird der Unbekannte beschrieben:

Ein Unbekannter hat in Südthüringen eine Tankstelle überfallen und ist mit einem Teil der Tageseinnahmen geflüchtet. Laut Polizei betrat der maskierte Mann am Montagabend gegen 20 Uhr den Verkaufsraum in der Mittelsdorfer Straße in Kaltensundheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Dort hielt er der Kassiererin ein Messer vor und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Mit einem Teil der Tageseinnahmen flüchtete er anschließend aus dem Gebäude. Die Suche nach dem Mann blieb bislang erfolglos.

Der Maskierte ist den Angaben zufolge circa 170cm groß und hat eine kräftige Figur. Er trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Handschuhe und eine schwarze Maske.

Die Angestellte der Tankstelle erlitt einen Schock. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens

0045529/2024 zu melden.

