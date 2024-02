Suhl. Mehrere Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung haben randaliert. Auch die Brandmeldeanlage lösten sie aus.

In der Nacht zu Donnerstag hat es nach Angaben der Polizei einen größeren Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Suhler Friedberg gegeben. Zunächst habe es einen medizinischen Notfall gegeben, in dessen Folge sich einige der Bewohner zusammenfanden und randalierten, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Die Bewohner beschädigten mehrere Fenster, Lichtschalter, einige Brandmelder und zündeten zudem mindestens einen Mülleimer an, dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Haus musste evakuiert werden und die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Nachdem die Feuerwehr festgestellt hatte, dass das Feuer schon von allein erloschen war, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer. Die Polizei hat Anzeigen aufgenommen und ermittelt zu den vorliegenden Sachbeschädigungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red