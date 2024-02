Schleusegrund. Großen Schaden haben drei Jugendliche in Südthüringen an einem Traktor mit angehängter Holzhackmaschine verursacht. Das ist passiert.

Drei Jugendliche haben in einem Waldstück der Gemeinde Schleusegrund (Landkreis Hildburghausen) Sachschäden in Höhe von mehr als 200.000 Euro verursacht. Laut Polizei hatten sie am Sonntagnachmittag unbefugt einen dort abgestellten Traktor mit angehängter Holzhackmaschine benutzt. Während der vermutlich mehrstündigen Nutzung des Fahrzeuges riss schließlich die Holzhackmaschine ab und stürzte einen Abhang hinunter.

Am Traktor entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro und an dem Holzhäcksler von etwa 200.000 Euro. Durch Zeugenaussagen konnten die drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren als Tatverdächtige ermittelt werden. Sie erwartet jetzt eine Anzeige.

red