Meiningen. Ein Unbekannter hat einem 81-Jährigen versprochen, seine Bücher zu verkaufen. Mehr als 40.000 Euro sollte der Verkauf bringen, hatte allerdings einen Haken.

Durch das Eingreifen einer Bankmitarbeiterin in Meiningen konnte Dienstagnachmittag die Überweisung von mehreren tausend Euro an Betrüger verhindert werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte ein 81-Jähriger seit Anfang Februar Kontakt zu einem Mann, der wertvolle Bücher gewinnbringend für den Senior verkaufen wollte.

Der Unbekannte versprach dem 81-Jährigen einen Erlös aus dem Verkauf von mehr als 40.000 Euro. Doch um das Geld zu erhalten, sollte er zunächst mehrere tausend Euro bezahlen. Die Zahlung konnte verhindert werden und somit entstand dem Mann kein Schaden.

Die Polizei rät, Fremden keine persönlichen Daten zu Konto oder Finanzen zu geben und kein Geld zu überweisen, auch wenn danach die Zahlung hoher Erlöse oder Gewinne versprochen werde. Im Zweifelsfall solle die Polizei unter der Rufnummer 110 kontaktiert werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red