Schönbrunn. Eine Forstmaschine, die in einem Wald in Südthüringen abgestellt war, ist beschädigt worden. Es entstand hoher Schaden.

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwochmorgen eine Forstmaschine beschädigt, die in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße Büchelbachsleite in Schönbrunn (Landkreis Hildburghausen) abgestellt worden war. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Die Täter durchtrennten zahlreiche Schläuche und Kabel, rissen die Ventile der Reifen heraus und gaben Erde in den Tank. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0053485/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

red