Hildburghausen. Schwarzer Qualm aus einem Kellerabteil sorgte am Dienstag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Hildburghausen.

In Hildburghausen in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße mussten am Dienstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand ausrücken. Laut Meldung der Polizei hatte sich in einem Kellerabteil der Akku eines E-Scooters wohl aufgrund eines technischen Defektes entzündet. Starker Rauch stieg nach oben.

Die Feuerwehr konnte den Scooter aus dem Abteil holen und durchlüften. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red