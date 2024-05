Erfurt. In Erfurt wird eine 81-jährige Frau vermisst. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

DIe Polizei in Erfurt bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche. Vermisst werde die 81-Jährige Renate Nürnberger aus Erfurt. Die Frau sei ca. 1,65m groß und von schlanker Gestalt. Sie habe kurze braune Haare mit deutlich weißem Haaransatz. Nach aktuellem Kenntnisstand trage sie weiße Halbschuhe sowie eine schwarze Hose. Sie sei zu Fuß unterwegs. Letztmalig sei sie am Samstag gegen 20 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung „Haus zu den vier Jahreszeiten“ gesehen worden.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Nord unter 0361/ 78400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

