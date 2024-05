Suhl. Bei einem Unfall in Suhl sind zwei Mopedfahrer verletzt worden. Der Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen.

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls während einer Moped-Ausfahrt am Samstag bei Suhl. Laut Meldung der Polizei versuchte während der angemeldeten Veranstaltung ein Fahrer ein anderes Moped zu überholen, streifte dieses jedoch. Dadurch seien beide Fahrer zu Fall gekommen und verletzt worden. Sie wurden vor Ort behandelt.

Der Verursacher habe schon vor Eintreffen der Polizei sein Moped abholen lassen. Bei ihm stellten die Beamten außerdem einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille fest. Der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt nahm ihm daraufhin eine Blutprobe ab. Beide kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Meinigen zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red