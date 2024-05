Erfurt. Ein Verkehrsunfall in Erfurt ist eskaliert. Nachdem der Autofahrer eine Fußgängerin angefahren hatte, geriet er mit ihr in Steit und flüchtete.

Am Freitagnachmittag geriet in Erfurt eine Fußgängerin mit einem Autofahrer aneinander. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Fahrer die 38-Jährige beim Überqueren der Johannesstraße angefahren. Daraufhin gerieten die beiden in Streit. Als der Unbekannte zurück in sein Auto einsteigen wollte, stellte sich die Fußgängerin in die Tür.

Beim Versuch, die Tür zu schließen, stieß der Autofahrer diese mehrfach gegen die 38-Jährige. Er konnte schließlich flüchten. Die Frau wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige.

