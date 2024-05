Meiningen. Ein 24-Jähriger kommt nach einer Autobahnausfahrt in Südthüringen von der Straße ab und springt mit seinem Transporter über die Leitplanke.

Am Montagnachmittag kam ein 24-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter nach der Abfahrt von der A71 an der Anschlussstelle Meiningen Nord in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dabei flog der Transporter über die wie eine Sprungschanze wirkende Leitplanke und stoppte erst 40 Meter weiter auf einer angrenzenden Wiese.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro und der Fahrer verletzte sich leicht. Der 24-Jährige kam nach dem Unfall ins Krankenhaus und das Wrack des Transporters wurde abgeschleppt. Um die ausgelaufene Ladung musste sich die Feuerwehr kümmern.

red