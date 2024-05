In Pfersdorf kam es am Mittwoch zu einem Brand in einer Lagerhalle. Durch einen technischen Defekt an einer Maschine fing das darin gelagerte Stroh Feuer. Glücklicherweise reagierte ein Mitarbeiter zügig und alarmierte die Feuerwehr, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Strohballen verhindert werden konnte. © NEWS5 | News5 / Steffen Ittig