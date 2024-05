Zella-Mehlis. Die Polizei wird in Südthüringen am Donnerstag auf ein Trio aufmerksam. Nach der Kontrolle werden zwei Männer festgenommen und der Tag endet in Gewahrsam.

Beim Einbruch in einen Altmetallhandel sind drei Männer in Zella-Mehlis auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Die Männer waren am Donnerstag dabei, 380 Kilogramm Buntmetall aus einem Container in ein geparktes Fahrzeug zu schleppen, wie die Polizei mitteilte.

Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Polizeistreifenwagen wurde auf das Trio aufmerksam und schritt zur Kontrolle, bei der das Diebesgut entdeckt wurde. Für zwei der Männer endete der gescheiterte Diebeszug am Männertag im Polizeigewahrsam. Sie wurden vorläufig festgenommen, da sie laut Polizei über keinen festen Wohnsitz verfügen. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Kabelreste.

