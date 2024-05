Suhl. Ein 13-Jähriger war mit dem Auto der Mutter Montagabend in Suhl unterwegs. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Am Montagabend wurden der Polizei in Suhl drei Kinder in einem fahrenden Auto gemeldet. Die Beamten fanden das abgestellte Fahrzeug mit dem 13-jährigem Fahrer einen Ort weiter.

Nach Polizeiangaben hatte er den Autoschlüssel der Mutter gestohlen, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Verletzt wurde bei der Spritztour niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

