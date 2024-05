Benshausen. Beim Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge sind in Südthüringen zwei Personen schwer verletzt worden. Eine der Beteiligten könnte im Vorfeld medizinische Probleme gehabt haben.

Am Dienstagnachmittag sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 83-Jährige aus Suhl gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 62 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Benshausen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Dessen Fahrer und die Suhlerin erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurden ins Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich die 83-Jährige kurz zuvor auf einem Parkplatz am Ortsausgang von Zella-Mehlis aufgehalten haben soll und dort möglicherweise schon medizinische Probleme gehabt hatte. Eventuelle Zeugen für den Verkehrsunfall sowie für das Verhalten der Frau auf dem Parkplatz vor der Kollision werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-369225 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red