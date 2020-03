Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen: Sekundenschlaf war Ursache für Unfall auf A4

Laut Polizei war ein 47-Jähriger mit seinem Auto gegen 3 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs. Zeugen gaben zu Protokoll, dass der Mann mit seinem Auto zwischen den Anschlusstellen Gotha und Gotha-Boxberg von seiner Fahrspur nach rechts abgekommen sei und anschließend auf einen Lkw auffuhr. Dadurch wurde das Auto auf die mittlere Fahrspur zurück geschleudert und kollidierte hier mit einem Transporter. Dessen Fahrer hatte keine Chance zum Ausweichen und prallte in der Folge in die Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Der 47-jährige Autofahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der entstandene Schaden (der Lkw wurde am Heck beschädigt) wird von der Polizei mit 25.000 Euro angegeben. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Stau in Richtung Frankfurt am Main, welcher sich erst am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr wieder auflöste.