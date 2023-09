In Zella-Mehlis hat es einen Auffahrunfall gegeben, bei dem gleich vier Autos beschädigt wurden. (Symbolbild)

Auffahrunfall mit vier Autos: 75-Jähriger erkennt in Zella-Mehlis Baustelle zu spät

Zella-Mehlis. In Zella-Mehlis hat ein 75-Jähriger einen Unfall verursacht, bei dem vier Menschen leicht verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall in Zella-Mehlis sind Freitagmittag vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war ein 75 Jahre alter Mann aus Richtung Suhl kommend Richtung Zella-Mehlis unterwegs, als er auf Höhe des Bahnhofes Zella-Mehlis an einer Baustelle die dort wartenden Fahrzeuge zu spät erkannte.

Der Aufprall schob seinen Mercedes auf zwei weitere Autos auf. Insgesamt seien vier Autos in den Unfall verwickelt gewesen. Es entstand Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.