Aufmerksame Kassiererin verhindert in Südthüringen Telefontrick-Betrug

Sonneberg. Die Kassiererin in einem Südthüringer Einkaufsmarkt hat einen Betrug durchkreuzt. Sie verwies eine 82-jährige Kundin, die Googleplay-Karten im Wert von 900 Euro kaufen wollte, an die Polizei.

Am Montagabend hatte eine 82-Jährige einen Anruf erhalten: Eine unbekannte Person hatte ihr einen Gewinn von 37.000 Euro versprochen wurde. Damit das Geld überreicht werden könne, sollte sie Googleplay-Karten im Wert von 900 Euro kaufen.

Als die Frau dies in die Tat umsetzten wollte, wurde glücklicherweise eine aufmerksame Kassiererin eines Einkaufsmarktes stutzig und verwies die Dame an die Polizei, wo Anzeige erstattet und die Ermittlungen aufgenommen wurden. Die Frau konnte so vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden.

Die Polizei warnt erneut vor der dreisten Betrugsmasche.

