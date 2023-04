Ausgepeitscht und zusammengeschlagen? Saalfelder rufen die Polizei

Blick auf Gorndorf. Am Freitag und Sonnabend gab es hier zwei Fälle, deretwegen jetzt wegen Notrufmissbrauch und Vortäuschen einer Straftat ermittelt wird.

Wegen zwei Fällen von möglichem Notrufmissbrauch ermittelt seit dem Wochenende die Polizei in Saalfeld.

Freitagabend wählte zunächst ein 43-Jähriger den Notruf und teilte mit, dass er vor einem Gorndorfer Einkaufmarkt ausgepeitscht worden sei. Dabei sei ihm sein Smartphone aus der Hand geschlagen und beschädigt worden. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort die Version widerlegen. Aus diesem Grund wurde eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch und Vortäuschen einer Straftat gegen den Mann gefertigt.

Vorfall hat nicht so stattgefunden, wie angegeben

Wegen der selben Delikte muss sich auch ein 20-Jähriger verantworten, der Samstagnacht mitteilte, dass er im Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in Saalfeld-Gorndorf zusammengeschlagen wurde. Auch hier ergaben die Ermittlungen, dass der Vorfall so nicht stattgefunden hat.

Der Missbrauch von Notrufen ist im § 145 des Strafgesetzbuches geregelt und wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Beim Vortäuschen einer Straftat drohen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

