Auto brennt nach Unfall in Jena: Feuerwehr muss zu Löscheinsatz ausrücken

Jena. Ein Notruf ging am Dienstag aus Jena-Nord ein: Auf der Jägerbergstraße war ein Fahrzeug verunglückt.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Jägerbergstraße in Jena: Unterhalb des Weinberges in Zwätzen geriet sein Fahrzeug nach einem Unfall in Brand. Er selbst musste aber nicht von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, wie nach der ersten Meldung befürchtet worden war.

Um 16 Uhr ging der Notruf aus dem Jenaer Norden in der Rettungsleitstelle ein: Eine Person sei nach einem Unfall auf der regennassen Straße hinauf zum Jägerberg in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Zudem waren der Rettungsdienst mit zwei Krankenwagen und einem Notarztfahrzeug und die Polizei zur Unfallstelle geeilt.

Feuer nach Aufprall im Motorraum ausgebrochen

Schon bei der Fahrt vorbei an der Siedlung am Heiligenberg war die Rauchsäule über dem kleinen Transporter vom Typ Dacia Dokker mit einem Kennzeichen aus dem Saale-Holzland-Kreis zu sehen, der in den Straßengraben gefahren und auf Steine geprallt war. Die Einsatzkräfte waren erleichtert, dass der Unfallfahrer bereits selbst aus dem Fahrzeug geklettert war. Er sagte dem Notarzt, der zuerst eingetroffen war, dass er allein im Fahrzeug gesessen hatte. Der Mann wurde danach in einem Rettungswagen versorgt.

Die Feuerwehr startet den Löschangriff. Foto: Tino Zippel

Das Feuer war nach den ersten Erkenntnissen nach dem Aufprall im Motorraum ausgebrochen. Bereits sechs Minuten nach der Alarmierung begannen die Löscharbeiten – ein kurzer Angriff genügte, um den Brand zu bekämpfen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den Wagen mit einer Wärmebildkamera. Während des Einsatzes war die Jägerbergstraße vollgesperrt.

